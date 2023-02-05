На матче всех звезд НХЛ выступил сын Овечкина. Доминик Гашек заявил, что лига пробила дно

В ночь на воскресенье, 5 февраля, в США прошел матч всех звезд Национальной хоккейной лиги. Событие должно было стать украшением хоккейного сезона, но в который раз подтвердило лицемерность менеджеров НХЛ.

Пока большинство спортивного мира бойкотирует россиян и запрещает им участие в соревнованиях, в матче всех звезд сыграло девять хоккеистов с российским паспортом во главе с Овечкиным. Стоит напомнить, что Овечкин является одним из активных участников так называемой "команды Путина" - группы известных спортсменов, агитировавших за кремлевского карлика на прошлых выборах.

Но мало того, что россияне участвовали в матче. Организаторы еще решили Овечкина сделать одним из ключевых элементов шоу. Перед игрой он вместе с малолетним сыном реализовал булит.

Такую задумку резко раскритиковал известный чешский хоккеист Доминик Гашек, который с начала полномасштабного вторжения активно призывает НХЛ отказаться от услуг российских хоккеистов:

"НХЛ опустилась на самое дно! Разрешить сыну Овечкина выступать на льду Матча всех звезд НХЛ – значит плюнуть в лицо 500 убитым, тысячам раненых и десяткам тысяч похищенных украинских детей. НХЛ и Гэри Беттман (комиссар лиги – прим.) должны заплатить за этот отвратительный поступок", написал Гашек в своих соцсетях.