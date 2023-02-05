  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На матче всех звезд НХЛ выступил сын Овечкина. Доминик Гашек заявил, что лига пробила дно
В тренде

На матче всех звезд НХЛ выступил сын Овечкина. Доминик Гашек заявил, что лига пробила дно

Общие новости
(2 голосов)
На матче всех звезд НХЛ выступил сын Овечкина. Доминик Гашек заявил, что лига пробила дно

фото - Getty Images

Новина українською

В ночь на воскресенье, 5 февраля, в США прошел матч всех звезд Национальной хоккейной лиги. Событие должно было стать украшением хоккейного сезона, но в который раз подтвердило лицемерность менеджеров НХЛ.

Пока большинство спортивного мира бойкотирует россиян и запрещает им участие в соревнованиях, в матче всех звезд сыграло девять хоккеистов с российским паспортом во главе с Овечкиным. Стоит напомнить, что Овечкин является одним из активных участников так называемой "команды Путина" - группы известных спортсменов, агитировавших за кремлевского карлика на прошлых выборах.

Но мало того, что россияне участвовали в матче. Организаторы еще решили Овечкина сделать одним из ключевых элементов шоу. Перед игрой он вместе с малолетним сыном реализовал булит.

Такую задумку резко раскритиковал известный чешский хоккеист Доминик Гашек, который с начала полномасштабного вторжения активно призывает НХЛ отказаться от услуг российских хоккеистов:

"НХЛ опустилась на самое дно! Разрешить сыну Овечкина выступать на льду Матча всех звезд НХЛ – значит плюнуть в лицо 500 убитым, тысячам раненых и десяткам тысяч похищенных украинских детей. НХЛ и Гэри Беттман (комиссар лиги – прим.) должны заплатить за этот отвратительный поступок", написал Гашек в своих соцсетях.

По теме
yellow-arrow
Россияне обстреляли Чернобаевку – есть пострадавший
yellow-arrow
ВСУ ликвидировали полковника армии РФ, командовавшего бригадой спецназа
yellow-arrow
СМИ: Буданов может заменить Резникова на посту министра обороны Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Александр Овечкин Доминик Гашек
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде