Больше 1000 оккупантов и урожай наземной техники. Генштаб – о потерях россиян за 6 февраля
Результаты за понедельник
Хливнюк
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 133190 (+1030) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3245 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6443 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 2232 (+1) ед,
- РСЗО – 461 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 227 (+0) ед,
- самолетов – 294 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5107 (+3) ед,
- специальная техника – 208 (+5).
Данные уточняются.
Читайте такжеВ ГУР назвали направления возможных наступлений РФ
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Российские власти дали приказ подготовить все бомбоубежища на территории РФ
- Ворскла подпишет бразильского центрбека и отпустит Сефери
- Третья подряд победа Динамо, во вторник сыграют оба Металлиста. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Экс-игрок Днепра и Зари сотрудничает с оккупантами на Херсонщине
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн