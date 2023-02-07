Секретарь СНБО заявил, что Россия уже "умоляет" о переговорах, а также назвал условия для их проведения
Что думает Данилов?
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал несколько важных заявлений в эфире "Радио НВ" в понедельник, 6 февраля.
Он отметил, что путин поставил перед своими оккупантами задачу выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей Украины. Впрочем, как отметил Данилов, в москве понимают, что не имеют никаких возможностей этого добиться.
"Поэтому сегодня они умоляют. Берут целый пул переговорщиков, ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры".
Среди государств, которые Россия пытается уговорить стать посредниками, есть Бразилия. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва ранее успел заявить, что Бразилия готова выступить посредником для переговоров Киева с москвой.
Секретарь СНБО напомнил, что Украина по вопросу переговоров выдвинула Российской Федерации четыре требования.
"Освободить все наши территории, которые сегодня временно оккупированы. Ответственность через трибунал тех людей, которые все это затеяли, убивают детей, пожилых людей, женщин, которые к военному делу не имеют никакого отношения. Гарантии безопасности нашей страны – обязательно. И ответственность – это четвертый фактор".
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