Секретарь СНБО заявил, что Россия уже "умоляет" о переговорах, а также назвал условия для их проведения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал несколько важных заявлений в эфире "Радио НВ" в понедельник, 6 февраля.

Он отметил, что путин поставил перед своими оккупантами задачу выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей Украины. Впрочем, как отметил Данилов, в москве понимают, что не имеют никаких возможностей этого добиться.

"Поэтому сегодня они умоляют. Берут целый пул переговорщиков, ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры".

Среди государств, которые Россия пытается уговорить стать посредниками, есть Бразилия. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва ранее успел заявить, что Бразилия готова выступить посредником для переговоров Киева с москвой.

Секретарь СНБО напомнил, что Украина по вопросу переговоров выдвинула Российской Федерации четыре требования.