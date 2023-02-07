Рада продолжила действие военного положения и всеобщей мобилизации – в 6-й раз с начала вторжения РФ

Парламент одобрил закон №8419 об Указе Президента о продлении срока действия военного положения. Таким образом, в Украине на 90 дней продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Она будет продлена с 19 февраля 2023 года. Соответствующие законопроекты поддержали депутаты Верховной Рады.

Напомним, 16 ноября 2022 года Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 19 февраля 2023 года. Это пятый раз парламент проголосовал за военное положение с начала войны: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.