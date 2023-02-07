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Верховная Рада назначила Василия Малюка главой СБУ и Игоря Клименко главой МВД

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Верховная Рада назначила Василия Малюка главой СБУ и Игоря Клименко главой МВД

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Верховная Рада сегодня, 7 февраля, назначила генерала Василия Малюка главой Службы безопасности Украины. Представление о назначении внес президент Владимир Зеленский.

Этот вопрос профильный комитет рассматривал на своем заседании 6 февраля и рекомендовал поддержать такое назначение на должность.

На голосовании присутствовал президент Украины. По словам нардепа Железняка, в своем выступлении Зеленский отметил роль Малюка в противодействии агрессии, возвращении и освобождении украинских героев.

Также Игорь Клименко был назначен Министром внутренних дел Украины. Он исполнял обязанности министра после гибели в катастрофе Дениса Монастырского.

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В феврале 2022-го Василия Малюка менее чем на две недели назначали замминистра внутренних дел. С должности уволили из-за перехода на другую работу. 3 марта его назначили первым заместителем главы СБУ. В справке на сайте СБУ указано, что Малюк – участник боевых действий. В марте 2022-го президент присвоил ему воинское звание бригадного генерала.

Указ об отстранении Баканова был обнародован 17 июля, о назначении Малюка – 18 июля.

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В статье: СБУ война с россией Василий Малюк
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