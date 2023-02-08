КДК УАФ может пожизненно дисквалифицировать Иванисеню, Зубова и Виценца за сотрудничество с оккупантами
Некоторых функционеров и тренеров УАФ уже дисквалифицировала
kc-camapa.ru
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассматривает дела в отношении тех, кто сотрудничает с оккупантами на временно оккупированных территориях Украины, а также продолжает работать в России или переехал туда после начала войны.
Так, в производстве КДК находятся дела о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры футболистами и тренерами, которые продолжают работать на территории страны-агрессора России или переехали туда после полномасштабного вторжения России в Украину.
Среди них – футболисты Иванисеня Д.А., Масалов А.А., футзалист Иваняк Е.В., тренеры Виценец В.В., Зубов Г.А. и других граждан Украины. Их могут пожизненно отстранить от футбола.
При этом, КДК уже пожизненно отстранил от футбола на территории Украины сотрудничающих с оккупационными властями на временно оккупированных территориях Украины президента СК "Таврия" Симферополь Репилевского Е.В., тренера Шевченко С.В., наблюдателей арбитража Толмачеву С.И., Муравьеву А.В.
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