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КДК УАФ может пожизненно дисквалифицировать Иванисеню, Зубова и Виценца за сотрудничество с оккупантами

Общие новости
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Некоторых функционеров и тренеров УАФ уже дисквалифицировала

КДК УАФ может пожизненно дисквалифицировать Иванисеню, Зубова и Виценца за сотрудничество с оккупантами

kc-camapa.ru

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассматривает дела в отношении тех, кто сотрудничает с оккупантами на временно оккупированных территориях Украины, а также продолжает работать в России или переехал туда после начала войны.

Так, в производстве КДК находятся дела о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры футболистами и тренерами, которые продолжают работать на территории страны-агрессора России или переехали туда после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Среди них – футболисты Иванисеня Д.А., Масалов А.А., футзалист Иваняк Е.В., тренеры Виценец В.В., Зубов Г.А. и других граждан Украины. Их могут пожизненно отстранить от футбола.

При этом, КДК уже пожизненно отстранил от футбола на территории Украины сотрудничающих с оккупационными властями на временно оккупированных территориях Украины президента СК "Таврия" Симферополь Репилевского Е.В., тренера Шевченко С.В., наблюдателей арбитража Толмачеву С.И., Муравьеву А.В.

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В статье: КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.02.2023 в 19:32
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