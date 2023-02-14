В Германии стартует новый Рамштайн, Резников уже встретился с главой Пентагона
Важное мероприятие
Getty Images / Global Images Ukraine
В Германии начинается новый "Рамштайн", на место встречи уже прибыл министр обороны Украины Алексей Резников, он успел пересечься с главой Пентагона Ллойдом Остином. Мероприятие будет проходить в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
"Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран-участниц UDCG (Контактной группы по обороне Украины) объединились с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины", – заявил Остин.
It’s always a pleasure to meet with my good friend and ???????? Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023
Как ранее отметил Резников, главные вопросы повестки дня – это защита украинского неба, в том числе – через привлечение авиационной платформы, развитие "танковой коалиции", формирование запаса прочности по боеприпасам, тренинговые программы для украинских воинов, стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".
Популярное сейчас
- Игроки Миная нанесли травмы нескольким игрокам ярославского Шинника во время драки в Турции - росСМИ
- Залужный: Победой Украины будет создание таких условий, чтобы Россия больше никогда не напала
- Независимая комиссия признала, что УЕФА виновен в беспорядках на финале ЛЧ 2022 Реал – Ливерпуль
- Укрэнерго подтверждает. Под утро россияне попали в объекты инфраструктуры в двух областях Украины
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
Новости по теме
- 14:06 Украинские NASAMS, LOGFAS, защита неба и многое другое. Резников – об итогах Рамштайна
- 14:59 Украинские Резников сделал анонс после беседы с Остином, также в НАТО сообщили о незапланированной пресс-конференции
- 00:22 Украинские Резников пообщался с министром обороны США и анонсировал "очень хорошие новости"