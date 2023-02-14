В Германии стартует новый Рамштайн, Резников уже встретился с главой Пентагона

В Германии начинается новый "Рамштайн", на место встречи уже прибыл министр обороны Украины Алексей Резников, он успел пересечься с главой Пентагона Ллойдом Остином. Мероприятие будет проходить в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран-участниц UDCG (Контактной группы по обороне Украины) объединились с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины", – заявил Остин.

It’s always a pleasure to meet with my good friend and ???????? Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023

Как ранее отметил Резников, главные вопросы повестки дня – это защита украинского неба, в том числе – через привлечение авиационной платформы, развитие "танковой коалиции", формирование запаса прочности по боеприпасам, тренинговые программы для украинских воинов, стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".