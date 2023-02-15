Министр обороны Германии сказал, когда можно будет говорить о самолетах для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус пока исключил поставки немецких истребителей в Украину и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев. Об этом он заявил в комментарии телеканалу ARD.

"Если небо над Украиной останется безопасным в течение следующих трех-четырех месяцев, тогда мы сможем говорить обо всех дальнейших шагах – сейчас имеет смысл использование бронетанковых подразделений. Вопрос истребителей, безусловно, будет обсуждаться в Брюсселе".

По его словам, вопрос о поставках истребителей пока не стоит в центре внимания. В настоящее время приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной, и для этого необходима функционирующая система ПВО с достаточным количеством боеприпасов.