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Министр обороны Германии сказал, когда можно будет говорить о самолетах для Украины

Общие новости
(1 голосов)

Через 3-4 месяца

Министр обороны Германии сказал, когда можно будет говорить о самолетах для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Германии Борис Писториус пока исключил поставки немецких истребителей в Украину и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев. Об этом он заявил в комментарии телеканалу ARD.

"Если небо над Украиной останется безопасным в течение следующих трех-четырех месяцев, тогда мы сможем говорить обо всех дальнейших шагах – сейчас имеет смысл использование бронетанковых подразделений. Вопрос истребителей, безусловно, будет обсуждаться в Брюсселе".

По его словам, вопрос о поставках истребителей пока не стоит в центре внимания. В настоящее время приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной, и для этого необходима функционирующая система ПВО с достаточным количеством боеприпасов.

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В статье: самолет война с россией Борис Писториус
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Источник:
tagesschau.de

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