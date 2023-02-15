Министр обороны Германии сказал, когда можно будет говорить о самолетах для Украины
Через 3-4 месяца
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны Германии Борис Писториус пока исключил поставки немецких истребителей в Украину и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев. Об этом он заявил в комментарии телеканалу ARD.
"Если небо над Украиной останется безопасным в течение следующих трех-четырех месяцев, тогда мы сможем говорить обо всех дальнейших шагах – сейчас имеет смысл использование бронетанковых подразделений. Вопрос истребителей, безусловно, будет обсуждаться в Брюсселе".
По его словам, вопрос о поставках истребителей пока не стоит в центре внимания. В настоящее время приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной, и для этого необходима функционирующая система ПВО с достаточным количеством боеприпасов.
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 15 февраля 2023
- Коман огорчает Париж. ПСЖ – Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча
- Денисов: Усик оценил и передает ребятам из Миная персональный привет. ФОТО
- Директор МОК написал письма НОК 35 стран, которые не хотят видеть россиян и белорусов на ОИ-2024. Просит, чтобы повлияли на решение министров спорта
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО