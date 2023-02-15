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В ISW объяснили, как оборона Бахмута способствует будущему контрнаступлению ВСУ

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Решение защищать является стратегически обоснованным

В ISW объяснили, как оборона Бахмута способствует будущему контрнаступлению ВСУ

Фото из открытых источников

Новина українською

Аналитики Института изучения войны считают, что ВСУ создали условия для предстоящего контрнаступления. Это стало возможным благодаря обороне Бахмута Донецкой области, Россия потеряла на направлении немало "вагнеровцев".

Решение украинского командования защищать Бахмут является стратегически обоснованным, несмотря на потери. Если бы войска рф взяли его без значительного сопротивления, то могли бы приступить к более широкой операции.

Аналитики не согласны с выводами издания The Washington Post, которое сообщило, что, по оценкам представителей Пентагона, украинские силы не в состоянии одновременно защищать Бахмут, а также начать весеннее контрнаступление. В ISW полагают, что украинская оборона Бахмута привела к деградации российских сил.

Поэтому, вероятно, будут созданы благоприятные условия для предстоящего контрнаступления ВСУ. Если бы российские войска заняли Бахмут без значительного украинского сопротивления, считают в ISW, это заставило бы украинские силы спешно строить оборонительные позиции на менее благоприятной местности.

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В статье: война с россией Бахмут Институт изучения войны ISW
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Источник:
ISW

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