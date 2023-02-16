  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сегодня мог бы отмечать юбилей Андрей Баль
В тренде

Сегодня мог бы отмечать юбилей Андрей Баль

Общие новости
(1 голосов)

Ушел слишком рано

Сегодня мог бы отмечать юбилей Андрей Баль

ФК Динамо

Новина українською

Андрей Михайлович Баль родился 16 февраля 1958-го в поселке Роздол (Николаевский район, Львовская область). Сегодня ему могло бы исполниться 65 лет. Советский и украинский защитник и полузащитник, после завершения карьеры игрока стал футбольным тренером. Мастер спорта СССР международного класса (1977). Заслуженный мастер спорта СССР (1986).

Большую часть карьеры провел в "Динамо". С киевлянами выиграл четыре золотых комплекта медалей СССР, четыре Кубка страны, три Суперкубка, Кубок обладателей Кубков УЕФА.

Читайте такжеРоковой рикошет. К годовщине первого проигранного еврофинала Динамо

В период с 6 по 17 октября 2012 года исполнял обязанности наставника сборной Украины. Последняя должность – помощник спортивного директора в "Динамо". Скончался 9 августа 2014 года на 57-м году жизни во время матча ветеранских команд на стадионе им. Банникова.

"Если бы все футболисты так до малейших деталей точно выполняли игровые задания, как Баль, общий уровень футбола у нас резко поднялся бы", – Валерий Лобановский, "Бесконечный матч".

Сегодня мог бы отмечать юбилей Андрей Баль - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Сегодня РФ может повторно ударить ракетами. Также массированная атака врага ожидается 23-24 февраля
yellow-arrow
Впервые с начала вторжения РФ. Высокопоставленный израильский чиновник прибыл в Киев
yellow-arrow
Масштабные разрушения, одна жертва и раненые. РФ ударила ракетами по Павлограду на Днепропетровщине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Баль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде