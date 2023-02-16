Сегодня мог бы отмечать юбилей Андрей Баль
Ушел слишком рано
ФК Динамо
Андрей Михайлович Баль родился 16 февраля 1958-го в поселке Роздол (Николаевский район, Львовская область). Сегодня ему могло бы исполниться 65 лет. Советский и украинский защитник и полузащитник, после завершения карьеры игрока стал футбольным тренером. Мастер спорта СССР международного класса (1977). Заслуженный мастер спорта СССР (1986).
Большую часть карьеры провел в "Динамо". С киевлянами выиграл четыре золотых комплекта медалей СССР, четыре Кубка страны, три Суперкубка, Кубок обладателей Кубков УЕФА.
В период с 6 по 17 октября 2012 года исполнял обязанности наставника сборной Украины. Последняя должность – помощник спортивного директора в "Динамо". Скончался 9 августа 2014 года на 57-м году жизни во время матча ветеранских команд на стадионе им. Банникова.
"Если бы все футболисты так до малейших деталей точно выполняли игровые задания, как Баль, общий уровень футбола у нас резко поднялся бы", – Валерий Лобановский, "Бесконечный матч".
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