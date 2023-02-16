Протасов - о попытках отстранить руководство УАФ: Павелко даже заработной платы в УАФ не получает и никогда не получал

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов высказал свое мнение относительно попыток прокуратуры отстранить руководство Ассоциации от занимаемых должностей на два месяца .

"У меня создается такое впечатление, что пока враги сейчас намеренно толкают украинский футбол, его достижения и репутацию в пропасть, вся страна за этим молча наблюдает и думает: "Упадет? Хорошо ли будет лететь?".

Иначе я не могу расценивать, что руками наших же правоохранительных органов пытаются грубо нарушить все возможные регламенты УЕФА и ФИФА. И делают это после официальной оговорки этих организаций о риске исключения Украины из их состава.

Неужели не ясно, что совершенно незаконное отстранение руководства УАФ с помощью пресловутых судов – это прямой путь к разрыву отношений с УЕФА?

Неужели не ясно, что подобного неуважения к своим Уставам (а их следует весь европейский цивилизованный мир) и игнорирование предупреждений нам во второй раз могут не простить?

И дело здесь не в Павелко или Записоцком. Были и другие на этих должностях до них, и будут последователи после них. Дело в том, что это выборные должности, поэтому от них нельзя отстранять. Дело еще и в том, что УЕФА и ФИФА не могут позволить себе роскошь, чтобы руководителей национальных ассоциаций в разных странах отстраняли суды, когда кому-нибудь так вздумается или когда это будет выгодно интересам другой страны.

А сейчас я еще очень разочарую заказчиков этого отстранения. Никаких последствий для Президента УАФ Андрея Павелко незаконное решение Печерского суда о его отстранении на два месяца не будет. Никаких! Павелко даже заработную плату в УАФ не получает и никогда не получал.

Пострадает в таком случае только УКРАИНА, НАШ футбольный имидж, деловая репутация, НАШИ футболисты и НАШИ клубы. А также достаточно сильны сегодня НАШИ позиции в международных спортивных кругах, особенно в вопросах санкционной антироссийской политики.

Кому это будет выгодно? Ответ вы и так знаете…" – написал Протасов в своем Фейсбуке.