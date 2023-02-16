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Протасов - о попытках отстранить руководство УАФ: Павелко даже заработной платы в УАФ не получает и никогда не получал

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Протасов - о попытках отстранить руководство УАФ: Павелко даже заработной платы в УАФ не получает и никогда не получал

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Первый вице-президент УАФ Олег Протасов высказал свое мнение относительно попыток прокуратуры отстранить руководство Ассоциации от занимаемых должностей на два месяца.

"У меня создается такое впечатление, что пока враги сейчас намеренно толкают украинский футбол, его достижения и репутацию в пропасть, вся страна за этим молча наблюдает и думает: "Упадет? Хорошо ли будет лететь?".

Иначе я не могу расценивать, что руками наших же правоохранительных органов пытаются грубо нарушить все возможные регламенты УЕФА и ФИФА. И делают это после официальной оговорки этих организаций о риске исключения Украины из их состава.

Неужели не ясно, что совершенно незаконное отстранение руководства УАФ с помощью пресловутых судов – это прямой путь к разрыву отношений с УЕФА?

Неужели не ясно, что подобного неуважения к своим Уставам (а их следует весь европейский цивилизованный мир) и игнорирование предупреждений нам во второй раз могут не простить?

И дело здесь не в Павелко или Записоцком. Были и другие на этих должностях до них, и будут последователи после них. Дело в том, что это выборные должности, поэтому от них нельзя отстранять. Дело еще и в том, что УЕФА и ФИФА не могут позволить себе роскошь, чтобы руководителей национальных ассоциаций в разных странах отстраняли суды, когда кому-нибудь так вздумается или когда это будет выгодно интересам другой страны.

А сейчас я еще очень разочарую заказчиков этого отстранения. Никаких последствий для Президента УАФ Андрея Павелко незаконное решение Печерского суда о его отстранении на два месяца не будет. Никаких! Павелко даже заработную плату в УАФ не получает и никогда не получал.

Пострадает в таком случае только УКРАИНА, НАШ футбольный имидж, деловая репутация, НАШИ футболисты и НАШИ клубы. А также достаточно сильны сегодня НАШИ позиции в международных спортивных кругах, особенно в вопросах санкционной антироссийской политики.

Кому это будет выгодно? Ответ вы и так знаете…" – написал Протасов в своем Фейсбуке.

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В статье: Олег Протасов УАФ
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