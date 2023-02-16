Источник: СБУ провела обыск в УАФ

Следователи СБУ провели обыск в Доме футбола, где располагается УАФ. Такую информацию дает гражданский активист и журналист Константин Андриюк.

Читайте также Павелко и УАФ подали в суд на Андриюка. Требуют опровержения недостоверной информации

"Кабинет главного бухгалтера УАФ в Доме футбол прямо сейчас выглядит вот так! СБУ до сих пор проводит в Доме Футбола УАФ обыски", - написал Андриюк в своем телеграм-канале и разместил несколько фотографий.

Как известно, президент УАФ Андрей Павелко и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий являются фигурантами дела о возможных финансовых махинациях в УАФ.