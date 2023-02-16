Источник: СБУ провела обыск в УАФ
У Павелко и компании продолжаются проблемы
Следователи СБУ провели обыск в Доме футбола, где располагается УАФ. Такую информацию дает гражданский активист и журналист Константин Андриюк.
"Кабинет главного бухгалтера УАФ в Доме футбол прямо сейчас выглядит вот так! СБУ до сих пор проводит в Доме Футбола УАФ обыски", - написал Андриюк в своем телеграм-канале и разместил несколько фотографий.
Как известно, президент УАФ Андрей Павелко и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий являются фигурантами дела о возможных финансовых махинациях в УАФ.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтар – Ренн. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Європи
- Жирный улов. ВСУ ликвидировали подполковника армии РФ
- Шахтер - Ренн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16 февраля 2023
- Сгорел на работе. ВИДЕО, как 72-я бригада имени Черных Запорожцев уничтожила ТОС Солнцепек
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
Новости по теме
- 20:03 Украинские Павелко подал иск против Football Hub. Журналисты сайта считают это давлением на СМИ
- 15:55 Украинские Павелко и УАФ подали в суд на Андриюка. Требуют опровержения недостоверной информации
- 22:11 Украинские Появилась информация о наличии российского паспорта у заместителя Павелко. Тот уже отреагировал
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн