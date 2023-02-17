24 февраля РФ может запустить три волны ракетных атак. В ОП заявили, что готовы к разным сценариям

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал интервью "24 каналу". По его словам, на годовщину вторжения на территорию Украины оккупанты захотят показать, что у них еще есть "порох в пороховницах".

"Поэтому сегодня они попытаются использовать эти "болванки" (воздушные шары с отражателями) для того, чтобы нагрузить нашу систему ПВО, потому что все же это деньги. Каждый пуск против ракеты – это конкретные деньги. И таким образом хотя бы каких-то результатов они хотят добиться, но на 24 февраля они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного 3-волнового каскада". "Россияне действительно ищут другую тактику для того, чтобы как-то снизить свои ракетные расходы, потому что их ракетная способность уже не на высоком уровне. Особенно с высокоточными ракетами, подразумеваются "Калибры", "Искандеры", "Ониксы".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также отметил, что россияне могут ударить по Украине в годовщину вторжения.

В то же время, член Комитета парламента по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский сообщил, что россияне готовятся к интенсивному применению авиации в Украине.