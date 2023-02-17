24 февраля РФ может запустить три волны ракетных атак. В ОП заявили, что готовы к разным сценариям
Верим в ПВО
россми
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал интервью "24 каналу". По его словам, на годовщину вторжения на территорию Украины оккупанты захотят показать, что у них еще есть "порох в пороховницах".
"Поэтому сегодня они попытаются использовать эти "болванки" (воздушные шары с отражателями) для того, чтобы нагрузить нашу систему ПВО, потому что все же это деньги. Каждый пуск против ракеты – это конкретные деньги. И таким образом хотя бы каких-то результатов они хотят добиться, но на 24 февраля они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного 3-волнового каскада".
"Россияне действительно ищут другую тактику для того, чтобы как-то снизить свои ракетные расходы, потому что их ракетная способность уже не на высоком уровне. Особенно с высокоточными ракетами, подразумеваются "Калибры", "Искандеры", "Ониксы".
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также отметил, что россияне могут ударить по Украине в годовщину вторжения.
В то же время, член Комитета парламента по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский сообщил, что россияне готовятся к интенсивному применению авиации в Украине.
"Преимущество в самолетах у россиян в разы больше. Мы это признаем, мы это понимаем. Это понимают западные партнеры. Одним из очень важных направлений вчерашнего Рамштайна было как раз интенсивное обсуждение поставок для Украины новых видов систем ПВО. Причем, с акцентом именно на противодействие самолетам, а не крылатым ракетам, потому что мы действительно видим возможность более интенсивного применения врагом самолетов. Мы прогнозируем и наши западные партнеры предполагают, что в ближайшей перспективе враг сможет более интенсивно применять авиацию, чтобы нанести удары по нашим системам противовоздушной обороны и полевым складам, которые сейчас есть. Мы к этому готовимся и осознаем все угрозы".
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