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Михайличенко - о своем уходе из Динамо: Я не стал получать в УАФ больше. Просто ушел из той атмосферы, которая мне не нравилась

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Утверждает, что деньги здесь не на первом месте

Михайличенко - о своем уходе из Динамо: Я не стал получать в УАФ больше. Просто ушел из той атмосферы, которая мне не нравилась

uaf.ua

Новина українською

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко рассказал, почему он решил уйти из "Динамо" и пойти работать в Ассоциацию

- Вы говорили, что давно знакомы с Андреем Павелко и он вас пригласил в УАФ. Много лет в "Динамо", с Суркисами - и потом идти в УАФ. Насколько это решение было сложным, долго ли вы думали над этим предложением?

- Прежде всего, я не видел свое будущее так, чтобы ходить и делать то, что не приносит удовольствия. Я не мог прийти в "Динамо" и сказать, что я доволен. И деньги здесь не на первом месте.

Я не стал получать в УАФ больше. Я просто ушел из той атмосферы, которая мне не нравилась.

- Говорят, что Павелко сейчас собирает возле себя "динамовские сердца".

- Да нет. Давайте шире возьмем. Анатолий Демьяненко родился в Днепре, Игорь Беланов - в Одессе, я в Киеве, Олег Протасов - в Днепре. У нас тренируют и Руслан Ротань, и Владимир Езерский, и Кузнецов.

Очень хорошие специалисты, тренеры. Сейчас в УАФ собралась очень хорошая команда.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) УАФ
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Источник:
SportarenaTV

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