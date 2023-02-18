  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Польская теннисистка Свентек поддержала Украину после победы на турнире
В тренде

Польская теннисистка Свентек поддержала Украину после победы на турнире

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Первая ракетка мира вспомнила о войне с Россией

Польская теннисистка Свентек поддержала Украину после победы на турнире

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Катаре завершился теннисный турнир Qatar Open 2023. Соревнования категории WTA500 в Дохе приняли 28 теннисисток, среди которых была и первая ракетка мира Ига Свентек.

Полячка смогла пройти турнир без проигранного сета. В решающем матче Свентек без проблем преодолела американку Джессику Пегулу, уступив лишь три геймы.

После соревнования Ига выступила с речью, упомянув в ней Украину. Девушка призвала мир спорта поддержать нашу страну, противостоящую российским захватчикам.

"Я вспомнила прошлый год, здесь был первый турнир, на котором у меня была возможность выступить с речью, когда началась война в Украине. Знаете, у нас достаточно короткая память. Мы все должны поддерживать украинцев во всем, с чем они борются каждый день. Разочаровывает, что ситуация не меняется, но надеюсь, что они будут оставаться сильными", – заявила Свентек.

Напомним, что Международный олимпийский комитет продолжает попытки вернуть спортсменов из России в международные соревнования. По мнению руководителя организации Томаса Баха, россияне не должны отвечать за действия своей страны.

По теме
yellow-arrow
Зеленский: Мы достигли договоренностей по поводу неизбежности привлечения рф к ответственности за агрессию
yellow-arrow
ГУР МО: РФ сосредоточила на границе 450 самолетов и около 300 вертолетов
yellow-arrow
Генштаб ВСУ: Силами обороны уничтожены 2 крылатые ракеты Калибр
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Польша теннис война с россией Ига Свёнтек
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tennismajors.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде