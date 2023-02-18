Польская теннисистка Свентек поддержала Украину после победы на турнире

В Катаре завершился теннисный турнир Qatar Open 2023. Соревнования категории WTA500 в Дохе приняли 28 теннисисток, среди которых была и первая ракетка мира Ига Свентек.

Полячка смогла пройти турнир без проигранного сета. В решающем матче Свентек без проблем преодолела американку Джессику Пегулу, уступив лишь три геймы.

После соревнования Ига выступила с речью, упомянув в ней Украину. Девушка призвала мир спорта поддержать нашу страну, противостоящую российским захватчикам.

"Я вспомнила прошлый год, здесь был первый турнир, на котором у меня была возможность выступить с речью, когда началась война в Украине. Знаете, у нас достаточно короткая память. Мы все должны поддерживать украинцев во всем, с чем они борются каждый день. Разочаровывает, что ситуация не меняется, но надеюсь, что они будут оставаться сильными", – заявила Свентек.

Напомним, что Международный олимпийский комитет продолжает попытки вернуть спортсменов из России в международные соревнования. По мнению руководителя организации Томаса Баха, россияне не должны отвечать за действия своей страны.