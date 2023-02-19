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Провал. Украина не завоевала ни одной медали на ЧМ по биатлону впервые с 2009 года

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Украинские биатлонисты не смогли показать позитивный результат

Провал. Украина не завоевала ни одной медали на ЧМ по биатлону впервые с 2009 года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В немецком Оберхофе завершился чемпионат мира по биатлону, который проходил с восьмого января по 19 февраля.

Сборная Украины по биатлону впервые с 2009 года не завоевала медали на чемпионате мира. Лучшим результатом Украины стало пятое место Дмитрия Пидручного в спринте. Среди женской команды лучший результат показала Юлия Джима – 14 место в гонке преследования.

Стоит отметить, что победителем медального зачета чемпионата мира по биатлону стала Норвегия: 5 золотых медалей, 5 серебренных и три бронзы.

В общей сложности награды турнира выиграли спортсмены из шести стран – наименьшее количество за последние 15 лет.

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В статье: биатлон
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