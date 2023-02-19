Провал. Украина не завоевала ни одной медали на ЧМ по биатлону впервые с 2009 года
Украинские биатлонисты не смогли показать позитивный результат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В немецком Оберхофе завершился чемпионат мира по биатлону, который проходил с восьмого января по 19 февраля.
Сборная Украины по биатлону впервые с 2009 года не завоевала медали на чемпионате мира. Лучшим результатом Украины стало пятое место Дмитрия Пидручного в спринте. Среди женской команды лучший результат показала Юлия Джима – 14 место в гонке преследования.
Стоит отметить, что победителем медального зачета чемпионата мира по биатлону стала Норвегия: 5 золотых медалей, 5 серебренных и три бронзы.
В общей сложности награды турнира выиграли спортсмены из шести стран – наименьшее количество за последние 15 лет.
Популярное сейчас
- "Кто валялся, кто бился": тренер Шинника впервые рассказал о драке с Минаем
- Бывшему игроку Барселоны одобрили получение паспорта РФ, однако за сборную России он играть не сможет
- Первый батальон ВСУ завершил курс по использованию броневиков M2 Bradley.
- Генерал Милли: Чтобы Украина полностью освободила территории в 2023 году, нужен крах российской армии
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО