"Вместе - мы сила". Зозуля и Левченко организовали передачу и доставку трех больших генераторов в украинские больницы

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля отчитался о волонтерской помощи, которую они провели совместно с экс-игроком сборной Украины Евгением Левченко.

Совместными усилиями многих людей три больницы, которые спасают жизни нашим воинам, получили из Нидерландов мощные генераторы.

"Сегодня, наконец, мы можем отчитаться. Это было немного тяжело - но мы это сделали.

И так что мы имеем?

Запрос от трех больниц города, спасающих жизнь нашим воинам, на генераторы.

Благодаря знакомству с бывшим футболистом, Евгением Левченко, мы получаем от него положительное решение о предоставлении нам 3 больших генераторов, на 16,32 и 48КВт.

Евгений уже давно занимается волонтерством. Благодаря ему и людям, которые поддерживают его фонд, в Украину выехали генераторы.

Далее их остановка в Харькове.

Нам нужно найти машину, которая сможет вместить 3 больших генератора и 5шт мощностью 6,5Вкт.

Наш друг Александр – любезно предоставил нам фуру, которая бесплатно съездила в Харьков и вернулась в Днепр.

На этом трудности не кончились.

Так как они очень много весят, нам нужен был манипулятор. Который мог бы снять генераторы с фуры и поставить в больницах.

И снова на помощь пришли друзья, которые неизвестно как смогли договориться за манипулятор на безвозмездной основе.

И что теперь мы имеем?

Три больницы города с мощными генераторами. Бесплатная и быстрая перевозка из Харькова в Днепр.

Манипулятор, который смог все это загрузить на себя, и отвезти в больницы тоже бесплатный.

Спасибо Евгений, Александр и Давид, за то, что вы сделали все, чтобы помочь нам!

Теперь больницы будут еще более мощными и с большими силами смогут спасать жизнь героев!

Вместе - мы сила", - написал Зозуля в Телеграм.