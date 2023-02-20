"Вместе - мы сила". Зозуля и Левченко организовали передачу и доставку трех больших генераторов в украинские больницы
Больницы, которые спасают жизни украинских воинов, получили генераторы из Нидерландов
t.me/zu18ukraine
Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля отчитался о волонтерской помощи, которую они провели совместно с экс-игроком сборной Украины Евгением Левченко.
Совместными усилиями многих людей три больницы, которые спасают жизни нашим воинам, получили из Нидерландов мощные генераторы.
"Сегодня, наконец, мы можем отчитаться. Это было немного тяжело - но мы это сделали.
И так что мы имеем?
Запрос от трех больниц города, спасающих жизнь нашим воинам, на генераторы.
Благодаря знакомству с бывшим футболистом, Евгением Левченко, мы получаем от него положительное решение о предоставлении нам 3 больших генераторов, на 16,32 и 48КВт.
Евгений уже давно занимается волонтерством. Благодаря ему и людям, которые поддерживают его фонд, в Украину выехали генераторы.
Далее их остановка в Харькове.
Нам нужно найти машину, которая сможет вместить 3 больших генератора и 5шт мощностью 6,5Вкт.
Наш друг Александр – любезно предоставил нам фуру, которая бесплатно съездила в Харьков и вернулась в Днепр.
На этом трудности не кончились.
Так как они очень много весят, нам нужен был манипулятор. Который мог бы снять генераторы с фуры и поставить в больницах.
И снова на помощь пришли друзья, которые неизвестно как смогли договориться за манипулятор на безвозмездной основе.
И что теперь мы имеем?
Три больницы города с мощными генераторами. Бесплатная и быстрая перевозка из Харькова в Днепр.
Манипулятор, который смог все это загрузить на себя, и отвезти в больницы тоже бесплатный.
Спасибо Евгений, Александр и Давид, за то, что вы сделали все, чтобы помочь нам!
Теперь больницы будут еще более мощными и с большими силами смогут спасать жизнь героев!
Вместе - мы сила", - написал Зозуля в Телеграм.
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