  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Вместе - мы сила". Зозуля и Левченко организовали передачу и доставку трех больших генераторов в украинские больницы
В тренде

"Вместе - мы сила". Зозуля и Левченко организовали передачу и доставку трех больших генераторов в украинские больницы

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Больницы, которые спасают жизни украинских воинов, получили генераторы из Нидерландов

"Вместе - мы сила". Зозуля и Левченко организовали передачу и доставку трех больших генераторов в украинские больницы

t.me/zu18ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля отчитался о волонтерской помощи, которую они провели совместно с экс-игроком сборной Украины Евгением Левченко.

Читайте также"Мерзкий народ, который хуже фашистов". Зозуля отреагировал на ракетный удар со стороны РФ

Совместными усилиями многих людей три больницы, которые спасают жизни нашим воинам, получили из Нидерландов мощные генераторы.

"Сегодня, наконец, мы можем отчитаться. Это было немного тяжело - но мы это сделали.

И так что мы имеем?

Запрос от трех больниц города, спасающих жизнь нашим воинам, на генераторы.

Благодаря знакомству с бывшим футболистом, Евгением Левченко, мы получаем от него положительное решение о предоставлении нам 3 больших генераторов, на 16,32 и 48КВт.

Евгений уже давно занимается волонтерством. Благодаря ему и людям, которые поддерживают его фонд, в Украину выехали генераторы.

Далее их остановка в Харькове.

Нам нужно найти машину, которая сможет вместить 3 больших генератора и 5шт мощностью 6,5Вкт.

Наш друг Александр – любезно предоставил нам фуру, которая бесплатно съездила в Харьков и вернулась в Днепр.

На этом трудности не кончились.

Так как они очень много весят, нам нужен был манипулятор. Который мог бы снять генераторы с фуры и поставить в больницах.

И снова на помощь пришли друзья, которые неизвестно как смогли договориться за манипулятор на безвозмездной основе.

И что теперь мы имеем?

Три больницы города с мощными генераторами. Бесплатная и быстрая перевозка из Харькова в Днепр.

Манипулятор, который смог все это загрузить на себя, и отвезти в больницы тоже бесплатный.

Спасибо Евгений, Александр и Давид, за то, что вы сделали все, чтобы помочь нам!

Теперь больницы будут еще более мощными и с большими силами смогут спасать жизнь героев!

Вместе - мы сила", - написал Зозуля в Телеграм.

По теме
yellow-arrow
S1mple: Хотелось бы встретиться с Месси, показать, что такое Counter-Strike
yellow-arrow
Беседин отметился первым голевым действием за Омонию - ВИДЕО
yellow-arrow
Конопля: Перед началом сезона мне тяжело верилось, что мы можем гарантировать себе евровесну
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля Евгений Левченко война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеграм

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде