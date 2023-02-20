  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более 30 стран требуют от МОК пояснений по определению "нейтральности" атлетов из РФ и Белоруси
В тренде

Более 30 стран требуют от МОК пояснений по определению "нейтральности" атлетов из РФ и Белоруси

Общие новости
(2 голосов)

Коллективное письмо было отправлено МОК

Более 30 стран требуют от МОК пояснений по определению "нейтральности" атлетов из РФ и Белоруси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правительства более 30 стран мира обратились в Международный олимпийский комитет по уточнению понятия "нейтральности" из-за вероятного возвращения в международные турниры атлетов из РФ и Беларуси под этим статусом.

Об этом сообщает The Assosiated Press, которая получила в распоряжение совместное письмо, под которым подписались представители этих стран.

В письме, с которым в МОК обратились представители более 30 стран, есть призыв определения содержания понятия "нейтральности". Отмечается, что в случае отсутствия ответа на него они будут категорически выступать против возвращения атлетов из РФ и Беларуси в соревнования, в частности, к Олимпиаде-2024.

"Пока эти фундаментальные вопросы и отсутствие четкости и конкретики в деталях относительно того, как будет работать модель "нейтральности" не определены, мы не соглашаемся с тем, что российских и белорусских атлетов нужно возвращать к соревнованиям", - отмечается в письме, подписанном странами.

Читайте такжеКличко подверг критике президента МОК, обвинив в лоббизме российских интересов

Среди подписантов письма МОК, как сообщает источник, - США, Великобритания, Франция, Канада, Германия, представительство которых на Олимпиаде-2020 составило 20% от общего количества спортсменов. Кроме них, под письмом подписались Польша, Латвия, Эстония и Литва, которые предполагали даже возможность бойкота Олимпиады в случае допуска спортсменов из РФ и Белоруссии до окончания войны в Украине.

Письмо Международному олимпийскому комитету - результат онлайн-встречи, которую провели 39 стран с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этой встречи представители стран договаривались потребовать от МОК отстранения спортсменов из РФ и Белоруссии от соревнований.

По теме
yellow-arrow
В Волынской области ночью 19 февраля сошел с рельсов поезд Киев - Варшава. ФОТО
yellow-arrow
Под Соледаром погиб чемпион Украины по казацкому поединку Кирилл Баев
yellow-arrow
S1mple: Хотелось бы встретиться с Месси, показать, что такое Counter-Strike
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде