Более 30 стран требуют от МОК пояснений по определению "нейтральности" атлетов из РФ и Белоруси
Коллективное письмо было отправлено МОК
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Правительства более 30 стран мира обратились в Международный олимпийский комитет по уточнению понятия "нейтральности" из-за вероятного возвращения в международные турниры атлетов из РФ и Беларуси под этим статусом.
Об этом сообщает The Assosiated Press, которая получила в распоряжение совместное письмо, под которым подписались представители этих стран.
В письме, с которым в МОК обратились представители более 30 стран, есть призыв определения содержания понятия "нейтральности". Отмечается, что в случае отсутствия ответа на него они будут категорически выступать против возвращения атлетов из РФ и Беларуси в соревнования, в частности, к Олимпиаде-2024.
"Пока эти фундаментальные вопросы и отсутствие четкости и конкретики в деталях относительно того, как будет работать модель "нейтральности" не определены, мы не соглашаемся с тем, что российских и белорусских атлетов нужно возвращать к соревнованиям", - отмечается в письме, подписанном странами.
Среди подписантов письма МОК, как сообщает источник, - США, Великобритания, Франция, Канада, Германия, представительство которых на Олимпиаде-2020 составило 20% от общего количества спортсменов. Кроме них, под письмом подписались Польша, Латвия, Эстония и Литва, которые предполагали даже возможность бойкота Олимпиады в случае допуска спортсменов из РФ и Белоруссии до окончания войны в Украине.
Письмо Международному олимпийскому комитету - результат онлайн-встречи, которую провели 39 стран с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этой встречи представители стран договаривались потребовать от МОК отстранения спортсменов из РФ и Белоруссии от соревнований.
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