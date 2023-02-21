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Зеленский: Слава богу, что к Берлускони на танке во двор не заехал его партнер из РФ

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Президент Украины ответил на высказывания Сильвио Берлускони

Зеленский: Слава богу, что к Берлускони на танке во двор не заехал его партнер из РФ

president.gov.ua

Новина українською

Президент Владимир Зеленский резко прокомментировал слова бывшего итальянского премьера и лидера одной из коалиционных партий Сильвио Берлускони, который призвал того прекратить "атаковать" Донбасс, чтобы завершить войну.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Киеве во вторник.

"Господин Берлускони... Его дом никогда не бомбили ракетами ежедневно, и слава богу, что к нему на танке во двор не заехал его партнер из Российской Федерации, не уничтожил его родных и близких. Я думаю, господин Берлускони из-за блэкаута не просыпался в 3 часа ночи и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям, потому что следующие два-три дня может просто не быть света из-за большой братской любви русского народа", - отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что желает, чтобы "в Италии никогда этого не было и никто этого не прожил бы, потому что это просто большая трагедия".

"Чтобы до конца формировать свое мнение, мне кажется, надо сюда приехать и увидеть своими глазами, что происходит. И тогда, если политик или не политик приедет увидит, что здесь произошло, какие кровавые следы оставила российская братская федерация, тогда мы на одном уровне будем общаться", - подчеркнул Зеленский.

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В статье: Сильвио Берлускони война с россией Владимир Зеленский
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