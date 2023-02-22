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Денис Кулаков по-прежнему играет за российский Урал. Когда-то он вызывался в сборную Украины

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Не Тимощуком единственным

Денис Кулаков по-прежнему играет за российский Урал. Когда-то он вызывался в сборную Украины

Фото: фк урал

UA-Футбол
Новина українською

В российской футбольной иерархии до сих пор находятся некоторые спортсмены, обладающие украинским гражданством. В частности, речь идет о Денисе Кулакове, который с 2015-го года играет за "Урал". Выступления экс-футболиста "Ворсклы", "Днепра" и "Металлиста" в стране-агрессорке продолжаются до сих пор.

Отметим, что Денис Кулаков в свое время являлся игроком сборной Украины. В частности, в 2010-м году он провел один тайм (46 минут) в товарищеском поединке против сборной Канады (2:2).

Сегодня, 22-го февраля, Денис Кулаков отыграл за "Урал" целый матч против "Ростова" в Кубке России.

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В статье: Денис Кулаков
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