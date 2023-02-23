  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Демьяненко: Россияне рассчитывают при отсутствии Павелко в УЕФА на смягчение санкций
В тренде

Демьяненко: Россияне рассчитывают при отсутствии Павелко в УЕФА на смягчение санкций

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Анатолий Демьяненко высказался относительно запрета Печерским судом для Павелко покидать Украину

Демьяненко: Россияне рассчитывают при отсутствии Павелко в УЕФА на смягчение санкций

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко прокомментировал ограничительное решение Печерского суда, согласно которому президент УАФ Андрей Павелко не может в течении трех месяцев покидать Украину. То есть, физически присутствовать на выборах в Исполкоме УЕФА, куда Павелко переизбирается.

"Это решение - это какие-то конвульсии. Определение грубо нарушает уставы международных футбольных органов и работает откровенно против интересов Украины. Теперь уже очевидно, что нашу страну просто пытаются лишить представительства в УЕФА. И в этом, наверное, главная цель врага, который рассчитывает при отсутствии Павелко в УЕФА на смягчение санкционной политики в отношении россиян.

Вы же видите, что страна-агрессор сейчас работает в спортивном направлении по всем фронтам. Они дожимают МОК, чтобы допустили своих спортсменов на Олимпиаду, хотят вернуться в европейские футбольные турниры. На мой взгляд, такое впечатление, что отдельные наши правоохранители занимаются откровенным пособничеством врагу. Ну а как еще объяснить такие действия? И если да, то надо понимать, кто эти люди и чьи указания они действительно выполняют.

На самом деле Павелко может спокойно участвовать в избирательном Конгрессе УЕФА дистанционно. И мы будем вместе бороться за победу на этом фронте, так же как наши военные это делают на поле боя. Так что эта антиукраинская и антифутбольная диверсия не будет иметь результата, которого ожидают наши враги.

Повторюсь, это просто какие-то непонятные конвульсии. Такое впечатление, что это делается для того, чтобы последний скептик убедился в том, что не Павелко цель всех этих провокаций и криминального давления, а именно наш украинский футбол. Россиянам очень хочется выбросить нас за борт, потому что в этой лодке сейчас есть место только для одного из нас. И пока в ней есть Украина, россиянам не будет покоя", — сказал Демьяненко.

По теме
yellow-arrow
С Топаловым и без Крыськива. Стартовые составы на матч Ренн - Шахтер
yellow-arrow
Бондаренко: Моя ошибка в матче с Ренном? Решил повысить трансферную стоимость Трубина
yellow-arrow
Грачев: Ренн не ожидал такой игры от Шахтера, где-то недооценил
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анатолий Демьяненко УЕФА Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Факти

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
23.02.2023 в 20:28
Українці розраховують на те, що павелка закриють. Може тоді у збірну нормальний тренер зможе прийти.
Ответить
+1
0
nadobi (Полтава)
23.02.2023 в 20:18
Дешевая попытка показать значимость Павелко от его преспешников
Ответить
+3
0
magnum power (БОМЖ)
23.02.2023 в 20:13
ніби Павелко щось вирішує на сходці мафії уєфа)). буде більше толку, якщо туди поїде Данилов із РНБО , наприклад, чи просто Льоша Гончаренко.
Ответить
+2
-2
Romerik (YNWA)
23.02.2023 в 20:05
І вже тут кац*пів приплели, довб*йоби бл.... Чесний і богоподібний Павелко особисто тримав небо і відігравав ключову роль в ізоляції свинорилих. Без нього все розвалиться, орда полізе на європейські футбольні простори, бо там не буде нашого сонцеликого
Ответить
+2
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде