Демьяненко: Россияне рассчитывают при отсутствии Павелко в УЕФА на смягчение санкций

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко прокомментировал ограничительное решение Печерского суда , согласно которому президент УАФ Андрей Павелко не может в течении трех месяцев покидать Украину. То есть, физически присутствовать на выборах в Исполкоме УЕФА, куда Павелко переизбирается.

"Это решение - это какие-то конвульсии. Определение грубо нарушает уставы международных футбольных органов и работает откровенно против интересов Украины. Теперь уже очевидно, что нашу страну просто пытаются лишить представительства в УЕФА. И в этом, наверное, главная цель врага, который рассчитывает при отсутствии Павелко в УЕФА на смягчение санкционной политики в отношении россиян.

Вы же видите, что страна-агрессор сейчас работает в спортивном направлении по всем фронтам. Они дожимают МОК, чтобы допустили своих спортсменов на Олимпиаду, хотят вернуться в европейские футбольные турниры. На мой взгляд, такое впечатление, что отдельные наши правоохранители занимаются откровенным пособничеством врагу. Ну а как еще объяснить такие действия? И если да, то надо понимать, кто эти люди и чьи указания они действительно выполняют.

На самом деле Павелко может спокойно участвовать в избирательном Конгрессе УЕФА дистанционно. И мы будем вместе бороться за победу на этом фронте, так же как наши военные это делают на поле боя. Так что эта антиукраинская и антифутбольная диверсия не будет иметь результата, которого ожидают наши враги.

Повторюсь, это просто какие-то непонятные конвульсии. Такое впечатление, что это делается для того, чтобы последний скептик убедился в том, что не Павелко цель всех этих провокаций и криминального давления, а именно наш украинский футбол. Россиянам очень хочется выбросить нас за борт, потому что в этой лодке сейчас есть место только для одного из нас. И пока в ней есть Украина, россиянам не будет покоя", — сказал Демьяненко.