Великобритания и США расширили экономические санкции против РФ

Под санкции Соединенного Королевства попало руководство корпораций "Росатом", "Алмаз-Антей", "Аэрофлот", МТС-Банк, банк "Санкт-Петербург", "Уралсиб" и "Банк Зенит". Кроме того – глава минцифры России Максут Шадаев. О новых санкциях говорится в сообщении на сайте британского правительства в пятницу, 24 февраля.

Также под ограничения попала Любовь Кабаева (мать Алины Кабаевой – вероятной любовницы диктатора путина).

Британское правительство считает, что у "Росатома" тесные связи с российским военно-промышленным комплексом, в том числе через вице-премьера Александра Новака. Новые санкции Британии также коснулись экспорта продукции в Россию, которую могут использовать при производстве военной техники.

США также ввели новые персональные и экономические санкции против России, сообщили в Белом доме. Санкции от американцев введены против более 200 человек, включая как россиян, так и людей из третьих стран в разных регионах, поддерживающих страну-агрессора.