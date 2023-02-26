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За сутки россияне убили троих мирных жителей на Донбассе, - Кириленко

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Оккупанты продолжают совершать военные преступления

За сутки россияне убили троих мирных жителей на Донбассе, - Кириленко

Запорізька ОВА

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За прошедшие сутки в результате российской агрессии в Донецкой области погибли трое гражданских, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

“За 25 февраля стало известно о 3 мирных жителях Донбасса, убитых россиянами: 2 - в Бахмуте и 1 - в Новопокровском. Еще 4 человека в области получили ранения”, - отметил он.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но каждый военный преступник будет наказан.

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В статье: донбасс война с россией
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