За сутки россияне убили троих мирных жителей на Донбассе, - Кириленко
Оккупанты продолжают совершать военные преступления
Запорізька ОВА
За прошедшие сутки в результате российской агрессии в Донецкой области погибли трое гражданских, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
“За 25 февраля стало известно о 3 мирных жителях Донбасса, убитых россиянами: 2 - в Бахмуте и 1 - в Новопокровском. Еще 4 человека в области получили ранения”, - отметил он.
По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но каждый военный преступник будет наказан.
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Источник:Телеграм Донецької ОВА
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