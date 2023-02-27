Хорватские фанаты вывесили баннер в поддержку пленных воинов Азова

В воскресенье, 26 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Хорватии, в котором "Динамо" Загреб разгромило "Хайдук" Сплит со счетом 4:0.

Во время поединка на трибунах стадиона болельщики развернули баннер с надписью "Free Azov". Таким образом ультрас поддержали украинских бойцов полка "Азов", которые находятся в российском плену. Помимо плаката на стадионе были замечены и украинские флаги.

Напомним, в мае 2022 года по приказу высшего руководства Украины бойцы сложили оружие, вышли с территории завода и оказались в российском плену. На сегодняшний день удалось обменять несколько сотен защитников, среди которых и командиры полка "Азов".

Фото: Twitter