Джо Байден продлил действие санкций против РФ

Президент США Джо Байден известил американский Конгресс о том, что он продлевает на очередной годовой срок действие санкций против российской федерации.

Об этом говорится в послании президента Конгресса США в контексте продления чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи с событиями в Украине.