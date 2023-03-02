  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Джо Байден продлил действие санкций против РФ
В тренде

Джо Байден продлил действие санкций против РФ

Общие новости
(1 голосов)

Конгресс извещен

Джо Байден продлил действие санкций против РФ

Фото: Dana Ullman (Bloomberg)

Новина українською

Президент США Джо Байден известил американский Конгресс о том, что он продлевает на очередной годовой срок действие санкций против российской федерации.

Об этом говорится в послании президента Конгресса США в контексте продления чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи с событиями в Украине.

"Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая заявленную аннексию Крыма и применение силы против Украины продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

Читайте такжеВ Белом доме уточнили слова Джо Байдена о "ненужных" ВСУ самолетах F-16

По теме
yellow-arrow
Самолет-разведчик А-50, ранее получивший повреждения, улетел из Беларуси. В РФ взорвался военный Ил-76
yellow-arrow
80% и больше. В ВСУ оценили эффективность украинской ПВО
yellow-arrow
В Генштабе отреагировали на фейк РФ об украинской ДРГ. На России заявили, что совбез Путина отменяется
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Джо Байден санкции
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
whitehouse.gov

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде