Джо Байден продлил действие санкций против РФ
Конгресс извещен
Фото: Dana Ullman (Bloomberg)
Президент США Джо Байден известил американский Конгресс о том, что он продлевает на очередной годовой срок действие санкций против российской федерации.
Об этом говорится в послании президента Конгресса США в контексте продления чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи с событиями в Украине.
"Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая заявленную аннексию Крыма и применение силы против Украины продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
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