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Шевчук: Мой брат пережил 4 месяца в окружении в Мариуполе - он Герой Украины

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После Мариуполя 7 месяцев находился в плену

Шевчук: Мой брат пережил 4 месяца в окружении в Мариуполе - он Герой Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Вице-президент "Вереса" Вячеслав Шевчук рассказал о своем брате Сергее, который защищал "Азовсталь".

"До войны он был руководителем пограничного отряда в Мариуполе. И когда произошло полномасштабное вторжение, его отряд вместе с защитниками "Азовстали" (там был не только "Азов", а полицейские, пограничники) защищал Мариуполь и делал много вещей.

Мой брат не хочет об этом рассказывать, но он Герой Украины. То, что он делал и пережил – это 4 месяца в окружении. Каждый день ты отбиваешься, защищаешь город, Украину.

Потом, когда была договоренность, защитники "Азовстали" сдались в плен. Брат не хотел, но сдались в плен – и 7 месяцев он был в плену. Сменил несколько колоний...

Об этом трудно рассказывать и это не нужно рассказывать, потому что если это публично обсуждать, потом могут быть проблемы у наших сидящих там ребят.

Он в плен сдался – и все, без связи уже. Я постоянно ездил в координационный центр, большое спасибо центру. К кому только не обращался, чтобы узнать, где брат. Всегда спрашивал, видели ли моего брата.

Он был в госпитале 2-3 недели, потому что это непременно. До войны у брата вес был 84 килограмма, а стал - 58", - сказал Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Верес (Ровно) война с россией
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ

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