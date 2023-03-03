Дальность лучше, чем у HIMARS. Украина начала использовать ракеты собственного производства
Теперь хотят замахнуться на цифры GLSDB
Генеральний штаб ЗСУ
Реактивные системы залпового огня украинского производства уже используются на фронте. Об этом пишет издание The Drive, ссылаясь на заместителя главы Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Ивана Винника.
Украина разработала и применила в бою управляемую артиллерийскую ракету с большей дальностью действия и более тяжелой боевой частью, чем боеприпасы управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS), предоставленные США и их союзниками.
Для сравнения: у ракет HIMARS, которые есть в распоряжении Украины – дальность 80 км, а у "Вільха-М" – 110 км. Ее боеголовка весит 220 кг и способна поражать цели с большой точностью. Винник отметил, что дальность полета ракеты из украинской РСЗО хотят увеличить до 150 км, конструкторы стараются успеть к предполагаемой дате контрнаступления на юге в сторону Азовского моря.
Ракеты повышенной дальности "Вільха-М" будут иметь примерно такую же дальность полета, как и бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), которые Пентагон недавно разрешил передать Украине, но при этом с гораздо большей боеголовкой и гораздо большей кинетической силой. Это было бы особенно полезно против таких целей, как мосты, большие сооружения и тяжелые укрепления.
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