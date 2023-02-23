Конашенков, что с лицом? Чехи производят надувные муляжи РСЗО М270 и М142 HIMARS для ВСУ
"Уничтожили 27 из 20 HIMARS"?
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Вооруженные Силы Украины используют муляжи HIMARS из дерева, чтобы россияне, пытаясь их уничтожить, тратили свои ракеты на фикцию, сообщения об этом появились одновременно с первыми поставками РСЗО М142 в Украину.
В то же время стало известно, что в Чехии производят надувные макеты РСЗО HIMARS и M270 MLRS, которые помогают ВСУ обманывать орков. Именно поэтому Минобороны РФ постоянно отчитывается об уничтожении огромного количества HIMARS – большего, чем в принципе было поставлено в Украину. Сюжет чешского телевидения опубликовали в Твиттере.
Czech TV @ReporteriCT: Czech ???????? production of inflatable decoys HIMARS, which are delivered to Ukraine ????????— Tarmo ???????? ???????? ???????? ???????? NAFO ???? (@TarmoFella) February 22, 2023
(English subtitles added) pic.twitter.com/wiyKTjCRSK
Муляжи производит компания из города Дечин, выпускается до 35 приманок в месяц.
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