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Конашенков, что с лицом? Чехи производят надувные муляжи РСЗО М270 и М142 HIMARS для ВСУ

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"Уничтожили 27 из 20 HIMARS"?

Конашенков, что с лицом? Чехи производят надувные муляжи РСЗО М270 и М142 HIMARS для ВСУ

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Новина українською

Вооруженные Силы Украины используют муляжи HIMARS из дерева, чтобы россияне, пытаясь их уничтожить, тратили свои ракеты на фикцию, сообщения об этом появились одновременно с первыми поставками РСЗО М142 в Украину.

В то же время стало известно, что в Чехии производят надувные макеты РСЗО HIMARS и M270 MLRS, которые помогают ВСУ обманывать орков. Именно поэтому Минобороны РФ постоянно отчитывается об уничтожении огромного количества HIMARS – большего, чем в принципе было поставлено в Украину. Сюжет чешского телевидения опубликовали в Твиттере.

Муляжи производит компания из города Дечин, выпускается до 35 приманок в месяц.

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В статье: война с россией M270 MLRS HIMARS
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