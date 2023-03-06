Военный груз? Российское подсанкционное судно вошло в Черное море

Находящееся под санкциями Соединенных Штатов Америки российское грузовое судно "Спарта-4" пересекло Босфор и зашло в Черное море, оно направляется из Сирии в порт Новороссийск. Об этом сообщает издание Naval News.

Турция после начала полномасштабной войны в Украине закрыла для российских военных кораблей путь через проливы между Средиземным и Черным морями, однако на "вспомогательные" и торговые суда запрет не распространяется. Корабль "Спарта-4" принадлежит находящейся под санкциями российской компании.

Repatriation of military equipment: @USTreasury sanctioned SC SOUTH LLC owned Russia flag vessel Sparta IV, itself sanctioned for being linked to SOUTH, transited Bosphorus toward BlackSea en route from Tartus to Novorossiysk carrying military cargo. Civilian vessel in name only. pic.twitter.com/QDy5q6ByOq — Yörük Işık (@YorukIsik) March 5, 2023

После землетрясения в Турции и Сирии в начале февраля корабль доставил в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь, затем поплыл обратно в Россию. В Босфор судно зашло 1 марта, перед этим его сопровождал ракетный корвет оккупантов.

Осадка "Спарты-4" свидетельствовала о большой загрузке. Как сообщает Naval News, на борту корабля может находиться военное оборудование. В сирийском Тартусе расположена российская военно-морская база.