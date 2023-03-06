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Военный груз? Российское подсанкционное судно вошло в Черное море

Общие новости
(2 голосов)

В темное время суток

Военный груз? Российское подсанкционное судно вошло в Черное море

Yörük Işık

Новина українською

Находящееся под санкциями Соединенных Штатов Америки российское грузовое судно "Спарта-4" пересекло Босфор и зашло в Черное море, оно направляется из Сирии в порт Новороссийск. Об этом сообщает издание Naval News.

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Турция после начала полномасштабной войны в Украине закрыла для российских военных кораблей путь через проливы между Средиземным и Черным морями, однако на "вспомогательные" и торговые суда запрет не распространяется. Корабль "Спарта-4" принадлежит находящейся под санкциями российской компании.

После землетрясения в Турции и Сирии в начале февраля корабль доставил в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь, затем поплыл обратно в Россию. В Босфор судно зашло 1 марта, перед этим его сопровождал ракетный корвет оккупантов.

Осадка "Спарты-4" свидетельствовала о большой загрузке. Как сообщает Naval News, на борту корабля может находиться военное оборудование. В сирийском Тартусе расположена российская военно-морская база.

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В статье: война с россией санкции
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Источник:
navalnews.com

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.03.2023 в 10:24
Ердоганчик вирішив на нашій крові економіку свою підняти!?
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