В Киеве из-за прилета есть перебои с теплоснабжением, в Харькове идет возобновление электроснабжения
Последствия ночного обстрела
Zelensky Official
В результате ракетной атаки в столице поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Есть перебои с теплоснабжением, часть киевлян остаются без отопления. Все службы работают над устранением последствий попадания российской ракеты. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть жителям столицы теплоснабжение и воду, где есть" проблемы с ее подачей".
В течение нескольких часов всю Харьковскую область запитают электроэнергией, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что у 70% жителей Харьковской области уже есть электричество.
В Укрэнерго отметили, что враг не достиг своих основных целей: энергосистема работает. Но, к сожалению, во многих регионах есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
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