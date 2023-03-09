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Гутцайт - о допуске болельщиков на трибуны: Сложный вопрос. Вы же видите – 81 ракета ночью

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А если это будет во время футбольного или хоккейного матча

Гутцайт - о допуске болельщиков на трибуны: Сложный вопрос. Вы же видите – 81 ракета ночью

Київські Телеграм-канали

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Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт порассуждал о возможном ограниченного допуска болельщиков на трибуны, о чем раньше говорил глава УАФ Андрей Павелко.

"Это не было запретом Кабинета министров Украины о проведении спортивных соревнований со зрителями или без зрителей. Но нам сейчас нужно посмотреть, просчитать – где идут соревнования, где воздушная тревога, куда идут люди, сколько нужно времени, сколько людей вмещает то или иное укрытие, как пройти туда.

Это сложный вопрос. Вы же видите – ночью 81 ракета. А если это будет во время футбола, с 5-10 тысячами людей на стадионе? Во время хоккея – 3 тысячи человек. Куда они пойдут? Это сложный вопрос. Поэтому сейчас мы просчитываем, смотрим, вообще это нужно или не нужно в такое время.

У кого этот вопрос на контроле – у министерства спорта или у местных властей? Берутся разрешения у местных властей.

300 человек на матчах чемпионата Украины по волейболу? Они успеют пойти в укрытие, если начнется воздушная тревога. А если будут тысячи людей на футболе или хоккее, успеют ли они? Вы же понимаете, что люди соскучились по спорту. Поэтому это такое, сложное", - сказал Гутцайт.

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В статье: война с россией Вадим Гутцайт
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Источник:
Трибуна

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