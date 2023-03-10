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СБУ сообщила о подозрении экс-боссам ГП Антонов, чьи действия привели к уничтожению Мрії

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Легендарный транспортник

СБУ сообщила о подозрении экс-боссам ГП Антонов, чьи действия привели к уничтожению Мрії

Getty Images_

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Служба безопасности собрала основательную доказательную базу на бывших гендиректора ГП "Антонов", его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности. По материалам следствия, как подчеркивает официальная пресс-служба СБУ, накануне полномасштабного вторжения чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите, они прямо запретили украинским военным возводить оборонительные укрепления и фортификационные сооружения в аэропорту.

Преступные действия привели к временному захвату стратегически важного аэродрома, окружающих населенных пунктов и уничтожению самолета АН-225 "Мрія". Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения. Председатель СБУ Василий Малюк отметил:

"Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое. А новый самолет наше государство обязательно построит, потому что "Мрію", как и Украину, невозможно разрушить".

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В статье: СБУ война с россией Мрія
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