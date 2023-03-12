Париматч сообщил о приостановлении деятельности

ООО "Париматч" выступил с официальным заявлением. Напомним, что 10 марта СНБО были применены ограничительные санкции в отношении компании.

ООО "Париматч", соблюдая Конституцию, законы Украины и указ Президента Украины №145/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"

сообщает следующее:

Операционная деятельность компании приостановлена. Платформа для клиентов недоступна, сайт pm.ua заблокирован

Следующие шаги компании:

Возврат денег клиентов с балансов . Мы находимся в поиске легального механизма возврата средств. Клиенты могут быть уверены, что все личные средства находятся в безопасности, они заморожены и будут переданы в полном объеме.

. Мы находимся в поиске легального механизма возврата средств. Клиенты могут быть уверены, что все личные средства находятся в безопасности, они заморожены и будут переданы в полном объеме. Приостановление всех партнерских контрактов . Мы находимся в поиске легального механизма погашения финансовых задолженностей за все предоставленные услуги.

. Мы находимся в поиске легального механизма погашения финансовых задолженностей за все предоставленные услуги. Завершение трудовых отношений с коллективом компании. Мы понимаем, что остановка всех операционных процессов компании не позволит нам выполнять наши обязательства перед командой.

Сумма фактически уплаченных налогов и лицензионных платежей ООО Париматч за 2023 год составляет 485 млн грн.

Мы будем ждать дополнительного анализа и рассмотрения ситуации вокруг санкций.