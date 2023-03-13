Кличко заявил, что власти рассматривали эвакуацию жителей Киева из-за ракетных ударов

Из-за массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре Киева со стороны РФ городские власти серьезно рассматривали необходимость эвакуации населения столицы в середине зимы. Об этом заявил глава КГГА Виталий Кличко.

"Самый тяжелый блэкаут длился 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой. Критическая инфраструктура Киева устояла благодаря круглосуточной работе и усилиям энергетиков и коммунальщиков".

Глава КГГА Виталий Кличко добавил, что немецкий ЗРК IRIS-T SLM, который эффективно сбивает российские ракеты, помог спасти объекты инфраструктуры "и тысячи жизней".