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Кличко заявил, что власти рассматривали эвакуацию жителей Киева из-за ракетных ударов

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Кличко заявил, что власти рассматривали эвакуацию жителей Киева из-за ракетных ударов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Из-за массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре Киева со стороны РФ городские власти серьезно рассматривали необходимость эвакуации населения столицы в середине зимы. Об этом заявил глава КГГА Виталий Кличко.

"Самый тяжелый блэкаут длился 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой. Критическая инфраструктура Киева устояла благодаря круглосуточной работе и усилиям энергетиков и коммунальщиков".

Глава КГГА Виталий Кличко добавил, что немецкий ЗРК IRIS-T SLM, который эффективно сбивает российские ракеты, помог спасти объекты инфраструктуры "и тысячи жизней".

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В статье: Виталий Кличко война с россией
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Источник:
rnd.de

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