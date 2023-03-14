Спикер Гуменюк прокомментировала вероятность продвижения врага на южном направлении
География не позволяет
Телемарафон
Российские войска не смогут продвинуться дальше на Южном направлении. Концентрация захватчиков на Запорожье свидетельствует о готовности противника к обороне, но не к активным нападениям. Даже география Украины создает преграды для россиян, Днепр и Днепровский лиман в частности. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.
"В целом ситуация остается сложной, но Силы обороны продолжают и контрбатарейную борьбу, и контрдиверсионную борьбу. Специфика нашей зоны ответственности в том, что линия фронта пролегает именно по реке Днепр и, как правило, водная преграда является основным распределительным способом между силами противодействия".
"Они уже пытались продвигаться в направлении островов, но эта работа им не удалась. Они пытаются занять позиции на этих островах разве что для того, чтобы увидеть, к чему готовятся Силы обороны Украины".
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