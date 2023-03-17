Лидер КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина посетит Россию
20-22 марта
Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер Китая Си Цзиньпин приедет в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 20-22 марта, об этом сообщили в Кремле.
Во время визита они будут обсуждать китайско-российское сотрудничество, а также, как утверждается, подпишут ряд двусторонних документов, однако каких именно – неизвестно. В МИД Китая подтвердили визит главы КНР в РФ. Почти наверняка стороны будут обсуждать т. н. "китайский мирный план", который в Белом доме назвали "одобрением Поднебесной оккупации Россией украинских территорий".
В Офисе президента Украины в то же время заявили, что сейчас трудно озвучивать любую информацию о возможном разговоре президента Зеленского с Си Цзиньпином. Переговоры по этому вопросу продолжаются. Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона. Также ранее был анонсирован телефонный разговор между Си и Байденом.
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