Советник Залужного: Си Цзиньпин видит ошибки Путина, он не захочет присоединиться к идиотам
Прогноз в контексте важной темы
Укринформ
Специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс считает, что Китай не будет поставлять оружие России, потому что видит каждую ошибку путина. Об этом он заявил во время общения с журналистами по случаю своего назначения президентом Американ Юниверсити Киев, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.
"Иран оказался достаточно безрассудным, чтобы присоединиться. Я не думаю, что Китай присоединится. Я думаю, что Си Цзиньпин увидел каждую ошибку путина и не захочет присоединиться к... идиотам. Я не ожидаю присоединения или поставок".
Райс также отметил, что сначала иранские дроны имели успех, но сейчас украинская армия научилась их сбивать.
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