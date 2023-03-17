Советник Залужного: Си Цзиньпин видит ошибки Путина, он не захочет присоединиться к идиотам

Специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс считает, что Китай не будет поставлять оружие России, потому что видит каждую ошибку путина. Об этом он заявил во время общения с журналистами по случаю своего назначения президентом Американ Юниверсити Киев, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

"Иран оказался достаточно безрассудным, чтобы присоединиться. Я не думаю, что Китай присоединится. Я думаю, что Си Цзиньпин увидел каждую ошибку путина и не захочет присоединиться к... идиотам. Я не ожидаю присоединения или поставок".

Райс также отметил, что сначала иранские дроны имели успех, но сейчас украинская армия научилась их сбивать.