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Советник Залужного: Си Цзиньпин видит ошибки Путина, он не захочет присоединиться к идиотам

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Советник Залужного: Си Цзиньпин видит ошибки Путина, он не захочет присоединиться к идиотам

Укринформ

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Специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс считает, что Китай не будет поставлять оружие России, потому что видит каждую ошибку путина. Об этом он заявил во время общения с журналистами по случаю своего назначения президентом Американ Юниверсити Киев, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

"Иран оказался достаточно безрассудным, чтобы присоединиться. Я не думаю, что Китай присоединится. Я думаю, что Си Цзиньпин увидел каждую ошибку путина и не захочет присоединиться к... идиотам. Я не ожидаю присоединения или поставок".

Райс также отметил, что сначала иранские дроны имели успех, но сейчас украинская армия научилась их сбивать.

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В статье: Владимир Путин война с россией Валерий Залужный Си Цзиньпин
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Источник:
ukrinform.ua

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