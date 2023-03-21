Разведка Британии: Тысячи осужденных вагнеровцев будут помилованы и освобождены в ближайшие дни

В ближайшие недели тысячи российских заключенных, которые воевали за ЧВК "Вагнер", вероятно, будут помилованы и освобождены. Пик вербовки узников "Вагнера" пришелся на осень 2022 года, когда заключенным предлагали смягчение наказания после шести месяцев службы, отмечают в разведке Великобритании.

Хотя примерно половина завербованных заключенных, вероятно, были убиты или ранены, доказательства из России свидетельствуют о том, что группировка выполняет свое обещание освободить выживших. В удостоверениях, выданных освобожденным ветеранам "Вагнера", указывается, что они были утверждены указом Путина.

Поскольку Вагнеру запретят набирать новых заключенных, этот побег усугубит его кадровые проблемы. Кроме того, внезапный наплыв часто агрессивных правонарушителей с недавним и часто травматическим боевым опытом станет серьезным вызовом для российского общества военного времени, считают в британской разведке.