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Разведка Британии: Тысячи осужденных вагнеровцев будут помилованы и освобождены в ближайшие дни

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Разведка Британии: Тысячи осужденных вагнеровцев будут помилованы и освобождены в ближайшие дни

Defence Intelligence

Новина українською

В ближайшие недели тысячи российских заключенных, которые воевали за ЧВК "Вагнер", вероятно, будут помилованы и освобождены. Пик вербовки узников "Вагнера" пришелся на осень 2022 года, когда заключенным предлагали смягчение наказания после шести месяцев службы, отмечают в разведке Великобритании.

Хотя примерно половина завербованных заключенных, вероятно, были убиты или ранены, доказательства из России свидетельствуют о том, что группировка выполняет свое обещание освободить выживших. В удостоверениях, выданных освобожденным ветеранам "Вагнера", указывается, что они были утверждены указом Путина.

Поскольку Вагнеру запретят набирать новых заключенных, этот побег усугубит его кадровые проблемы. Кроме того, внезапный наплыв часто агрессивных правонарушителей с недавним и часто травматическим боевым опытом станет серьезным вызовом для российского общества военного времени, считают в британской разведке.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии ЧВК Вагнер
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Источник:
twitter.com/DefenceHQ

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