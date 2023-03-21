25-летний воспитанник Динамо воюет за Украину
Футболист встал на защиту родной страны
Фото: із відкритих джерел
Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Ярмоленко защищает Украины от российских оккупантов. Об этом рассказал агент Александр Панков. Он опубликовал фото 25-летнего украинца в военном форме с автоматом.
"Разница в 7 лет. Горжусь этим парнем. Бывших защитников не бывает", – написал Панков.
Ярмоленко - воспитанник киевского "Динамо". За юношескую команду киевлян выступал в первой половине сезона 2015/16. В 2016 году он покинул бело-синих в статусе свободного агента. После этого защитник играл за португальскую "Лейрию", одесский "Черноморец" и "Агробизнес". Артем находится без клуба с лета 2021 года.
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