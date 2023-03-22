В результате атаки БПЛА есть жертвы на Киевщине. В Часовом Яру враг убил супружескую пару
Наш враг – террорист
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В результате ночной атаки дронами в Киевской области поврежден гражданский объект. Известно о 3 погибших и 7 раненых. Информация уточняется. На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. По состоянию на 05:50 пожар локализован, на месте работают спасатели, отметили в КГВА.
На Житомирщине в результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. Часть БПЛА сбили силы противовоздушной обороны. Однако один вражеский дрон достиг цели и атаковал объект инфраструктуры.
Также 21 марта 2023 года армия РФ в очередной раз осуществила массированные обстрелы городов Красногоровка, Часов Яр и с. Степное Очеретинской ОТГ. По предварительным данным, атаки велись из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Торнадо".
В г. Часов Яр погибла супружеская пара, в дом которой попал вражеский снаряд. Один человек получил ранения. Также от атак оккупационных войск в г. Красногоровка и с. Степном погиб мужчина, еще трое гражданских получили телесные повреждения различной степени тяжести. Повреждены и разрушены частные и многоквартирные дома и хозяйственные постройки.
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