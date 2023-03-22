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На Киевщине дроны РФ попали в общежития и лицей: есть погибшие, под завалами находятся люди

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Некоторые получили травмы

На Киевщине дроны РФ попали в общежития и лицей: есть погибшие, под завалами находятся люди

ДСНС

Новина українською

Ночью 22 марта 2023 года армия РФ в очередной раз атаковала Киевскую область беспилотными летательными аппаратами.

В городе Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим возгоранием.

В 06:50 пожар ликвидирован на площади 330 квадратных метров. Погибли 3 человека, травмированы 2 человека и спасен 1 человек. Вероятно, под завалами находится 4 человека.

Среди погибших – водитель скорой медицинской помощи, который приехал на вызов.

На месте происшествия привлечено 111 человек и 28 ед. техники, из них от ГСЧС – 95 человек и 20 ед. техники, в том числе Мобильный спасательный центр быстрого реагирования и 2 кинологических расчета. На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.

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В статье: война с россией
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Источник:
ГСЧС

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