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Авианаводчики и курсы выживания для авиаторов. Игнат уточнил, чему украинские летчики учились во Франции

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Об обучении именно летного состава сейчас речь не идет

Авианаводчики и курсы выживания для авиаторов. Игнат уточнил, чему украинские летчики учились во Франции

facebook.com/kpszsu

Новина українською

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что информация французского издания Le Figaro об обучении украинских пилотов во Франции на самолетах Mirage не соответствует действительности.

Соответствующее заявление он сделал в эфире "Радио Свобода".

"Сейчас идет информация о том, что якобы наши пилоты учатся полтора месяца во Франции на самолетах Mirage. Хотел бы сразу опровергнуть, чтобы не было искажений различных фактов", - отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил добавил, что различные государства действительно предлагают Украине собственные площадки "для возможного, потенциального, будущего обучения на тот тип, который будет выбран коллегиально в консультациях с нашими западными партнерами".

"Проходили во Франции обучение у нас авианаводчики, проходили курсы выживания для авиаторов, но об обучении именно летного состава сейчас речь не идет", - подчеркнул он.

Как утверждала Le Figaro, во Франции уже в течение полутора месяцев проходит обучение украинских пилотов на многоцелевых истребителях Mirage 2000. Решение об обучении пилотов якобы было принято накануне визита президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.

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В статье: война с россией Юрий Игнат
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