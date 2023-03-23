Авианаводчики и курсы выживания для авиаторов. Игнат уточнил, чему украинские летчики учились во Франции
Об обучении именно летного состава сейчас речь не идет
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Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что информация французского издания Le Figaro об обучении украинских пилотов во Франции на самолетах Mirage не соответствует действительности.
Соответствующее заявление он сделал в эфире "Радио Свобода".
"Сейчас идет информация о том, что якобы наши пилоты учатся полтора месяца во Франции на самолетах Mirage. Хотел бы сразу опровергнуть, чтобы не было искажений различных фактов", - отметил Игнат.
Представитель Воздушных сил добавил, что различные государства действительно предлагают Украине собственные площадки "для возможного, потенциального, будущего обучения на тот тип, который будет выбран коллегиально в консультациях с нашими западными партнерами".
"Проходили во Франции обучение у нас авианаводчики, проходили курсы выживания для авиаторов, но об обучении именно летного состава сейчас речь не идет", - подчеркнул он.
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