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"Разворачивают батарею быстрее наших". В США отметили большие успехи украинцев в освоении Patriot

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"Разворачивают батарею быстрее наших". В США отметили большие успехи украинцев в освоении Patriot

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В январе на военную базу Форт Силл в штате Оклахома для обучения на системе ПВО Patriot прибыли 65 украинских защитников и защитниц. Журналист Голоса Америки Остап Ярыш побывал на месте и понаблюдал за тренировками, которые должны закончиться уже в конце марта. Американцы отмечают:

"Наши военные разворачивают батарею Patriot в поле за 40-45 минут. Украинцы справляются за 25. Они большие молодцы. Настроены очень оптимистично, учитывая ситуацию у них дома. Мы взяли от украинцев столько же, сколько и сами их научили. Сколько реальных перехватов воздушных целей у командира батальона США? Ноль. Сколько таких перехватов у украинского командира? Не знаю точного числа, но много. У них есть настоящий боевой опыт – они успешно сбивали российские цели. Большинству из наших солдат этого не приходилось делать. Это дало нам ценные знания по тактике, технике и процедурам в условиях реальной войны, о которых мы могли не задумываться".

"Я очень горжусь нашими совместными тренировками. Мы справились со всем значительно быстрее, чем я думал. За десять недель они научились всему, чему американские солдаты учатся полгода. Я полностью уверен в системах Patriot. И полностью уверен в умениях украинцев".

Самому молодому члену группы украинских военных – 19 лет, самому старшему – 67. В Пентагоне разработали для украинцев специальную ускоренную программу, они занимались 10 недель подряд, а сегодня – одни из последних тренировок в поле. Уже через несколько дней команда будет готова к выпуску.

Программу составили так, чтобы украинцы овладели каждым из этих компонентов отдельно и научились их эффективно обслуживать в комплексе. Тренируются шесть дней в неделю, с семи утра до пяти-шести вечера. К тому же, сами представители ВСУ вместо классических сценариев воздушных боев добавили собственные, основываясь на полученном в боях опыте.

Patriot – одна из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Ее радары могут обнаруживать угрозу в радиусе 150 км и перехватывать крылатые и баллистические ракеты, а также самолеты и другие цели на высоте до 20 км.

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В статье: война с россией ПВО ППО Patriot
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Источник:
ukrainian.voanews.com

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