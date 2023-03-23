В Белом доме высказались о "летчике-идиоте", который сбил их БПЛА, и отреагировали на заявления РФ о БК с обедненным ураном
Неужели на России обеспокоены здоровьем своих танкистов?
Getty Images / Global Images Ukraine
Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби прокомментировал награждение в РФ пилота, чей самолет столкнулся с американским дроном над Черным морем, сбив БПЛА.
"Я не знаю другой армии в мире, других военно-воздушных сил, которые бы награждали летчика за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, видимо, у них иное понимание этого. Мы не знаем, пытался ли этот пилот намеренно сбить дрон или нет, но он это сделал, и видеодоказательства были достаточно убедительными. Понятия не имею, почему они наградили за храбрость пилота, который подвергал злонамеренному риску себя и имущество США, а в лучшем случае – был просто идиотом".
Также представитель Белого дома отметил, что США не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном, но при этом он отреагировал на российскую пропаганду:
"Боеприпасы с обедненным ураном были исследованы на предмет влияния на здоровье людей. Это не радиоактивная угроза. Они и близко не представляют ядерной угрозы. Это обычный тип боеприпасов, который используется, в частности, из-за его бронебойных свойств. Если Россия глубоко обеспокоена здоровьем своих танков и своих танкистов, то самый безопасный для них вариант – переместить их через границу и вывезти из Украины".
Напомним, в понедельник, 20 марта, Великобритания подтвердила, что будет поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном.
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