Россия возвращается к оборонной стратегии после неубедительных наступательных действий – Британская разведка

Российские войска стремятся стабилизировать линию фронта. Это свидетельствует о возвращении РФ в оборонный план, сообщает Британская разведка.

По данным британцев штурм российскими подразделениями Бахмута застопорился. В первую очередь это результат очень сильного истощения сил агрессора. Однако и Украина понесла немалые потери во время обороны.

Также падение активности России в направлении Бахмута состоялось из-за внутренних перипетий:

"Ситуация в России также, вероятно, ухудшилась из-за напряженности между Министерством обороны России и Группой Вагнера, оба из которых предоставляют войска в этот сектор", - отмечают в разведке.

Фокус россиян сместился на Север и Юг от Бахмута: