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Россия возвращается к оборонной стратегии после неубедительных наступательных действий – Британская разведка

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Однако все равно они активны на Авдеевском направлении и вблизи Кременной-Сватового

Россия возвращается к оборонной стратегии после неубедительных наступательных действий – Британская разведка

Фото: Радіо Свобода / Автор невідомий

Новина українською

Российские войска стремятся стабилизировать линию фронта. Это свидетельствует о возвращении РФ в оборонный план, сообщает Британская разведка.

По данным британцев штурм российскими подразделениями Бахмута застопорился. В первую очередь это результат очень сильного истощения сил агрессора. Однако и Украина понесла немалые потери во время обороны.

Также падение активности России в направлении Бахмута состоялось из-за внутренних перипетий:

"Ситуация в России также, вероятно, ухудшилась из-за напряженности между Министерством обороны России и Группой Вагнера, оба из которых предоставляют войска в этот сектор", - отмечают в разведке.

Фокус россиян сместился на Север и Юг от Бахмута:

"Россия, вероятно, переместила свой оперативный фокус на Авдеевку, к югу от Бахмута, и на сектор Кременно-Сватово на севере, районы, где Россия, вероятно, стремится лишь стабилизировать свою линию фронта.

Это свидетельствует об общем возвращении в более оборонный оперативный план после неубедительных результатов его попыток провести общее наступление с января 2023 года”, - указывают британцы.

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В статье: война с россией
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