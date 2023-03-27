Зинченко: Хочу стереть все воспоминания о периоде в Уфе

Защитник и один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко заявил, что хотел бы забыть период выступления за российский клуб.

Напомним, футболист играл за "Уфу" в 2015-2016 годах.

– Ты играл в Донецке, жил в России. У тебя должны быть друзья россияне. Изменилось ли твое отношение к России?

– Опять же, я хотел бы сказать спасибо "Уфе" за все, что они сделали для меня, но после всего я просто хочу забыть тот период моей жизни. Хочу стереть все воспоминания об этом. На мой взгляд, да, мы можем говорить "Что эти другие люди могут сделать? Это не их решения" и так далее. Но я общался с несколькими футболистами… Ну как, я писал им, но не получал ответа. Почему вы молчите? Почему вы не можете даже ничего опубликовать в соцсетях, чтобы остановить эти вещи? Потому что им все равно.

Кто-то может сказать, что они боятся тюрьмы, что они не смогут вернуться в страну. Я не верю в это.

Как вы сказали, у меня было свое окружение там. Но они стали "нулями". Не хочу ничего знать об этой террористической стране. Для меня это очевидно.

– Как ты чувствуешь себя касательно собственной ответственности? Ты много высказываешься. Ты чувствуешь, что это твоя роль в этой войне?

– Думаю, это наименьшее, что я могу сделать. Пытаюсь помочь насколько могу, как и другие игроки в национальной команде. Мы стараемся делать нашу работу и как можно лучше представлять нашу страну. Отправлять некоторые вещи, деньги, демонстрировать другим людям, что там происходит, – цитирует Зинченко Tribuna.com со ссылкой на Channel 4.