Схожее мнение? В США, Китае и других странах отреагировали на размещение ядерного оружия РФ в Беларуси
Поднебесная тоже против?
колаж - ГУР МО України
Франция призвала РФ отказаться от планов размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси. В то же время Литва заявила, что будет требовать новых санкций против РФ. Об этом говорится в сообщениях МИД стран. В ЕС как раз пообещали ответить на такой шаг путина новыми санкциями.
Украинская сторона, как известно, призвала международное сообщество противодействовать россии и требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. НАТО раскритиковало намерения страны-оккупанта, однако отметило, что пока не видит никаких изменений в ядерной позиции РФ.
Соединенные Штаты не увидели никаких признаков перемещения россией ядерного оружия в соседнюю Беларусь или в любое другое место. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, США также не видели никаких признаков того, что путин имеет какое-либо намерение применить ядерное оружие против Украины. В США не видят "ничего такого", чтобы заставило страну изменить стратегическую позицию по сдерживанию.
В то же время интересно заявление МИД Китая. Поднебесная считает, что следует снижать стратегические риски и способствовать деэскалации ситуации, именно так в Китае отреагировали на развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси.
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