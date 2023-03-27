Последствия российского удара по Славянску: 25 раненых, пятеро в тяжелом состоянии - ФОТО

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов Славянска Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, два человека погибли, по меньшей мере, двадцать пять граждан получили ранения разной степени тяжести. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

"Взрывной волной и обломками снарядов повреждены 6 частных домовладений, 3 многоэтажных дома и 15 автомобилей. В настоящее время на месте работают спасатели и правоохранители. Разбор завалов продолжается. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений". – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).