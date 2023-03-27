  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Последствия российского удара по Славянску: 25 раненых, пятеро в тяжелом состоянии - ФОТО
В тренде

Последствия российского удара по Славянску: 25 раненых, пятеро в тяжелом состоянии - ФОТО

Общие новости
(1 голосов)

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов

Последствия российского удара по Славянску: 25 раненых, пятеро в тяжелом состоянии - ФОТО

t.me/pgo_gov_ua

Новина українською

Прокуроры фиксируют последствия обстрелов Славянска Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, два человека погибли, по меньшей мере, двадцать пять граждан получили ранения разной степени тяжести. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Читайте такжеМесть за Иловайск. ВСУ ликвидировали комбата, получившего героя России за войну в Украине

"Взрывной волной и обломками снарядов повреждены 6 частных домовладений, 3 многоэтажных дома и 15 автомобилей. В настоящее время на месте работают спасатели и правоохранители. Разбор завалов продолжается. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений". – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По теме
yellow-arrow
Во Львове задержали российскую шпионку с Николаевщины, которая собирала данные о ВСУ
yellow-arrow
Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
yellow-arrow
В Слуге Народа заявили, что в Украине могут усилить мобилизацию – названа причина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде