Последствия российского удара по Славянску: 25 раненых, пятеро в тяжелом состоянии - ФОТО
Прокуроры фиксируют последствия обстрелов
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Прокуроры фиксируют последствия обстрелов Славянска Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, два человека погибли, по меньшей мере, двадцать пять граждан получили ранения разной степени тяжести. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
"Взрывной волной и обломками снарядов повреждены 6 частных домовладений, 3 многоэтажных дома и 15 автомобилей. В настоящее время на месте работают спасатели и правоохранители. Разбор завалов продолжается. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений". – говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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