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Президент Украины в ближайшее время может приехать с визитом в Польшу

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В Варшаву

Президент Украины в ближайшее время может приехать с визитом в Польшу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В МИД Польши намекнули, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может приехать с визитом в столицу страны. Об этом в общении с прессой сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, как сообщает PAP.

Он сказал, что визит может произойти скоро, но даже когда договоренность уже будет, о поездке не будут сообщать до последнего момента банально из соображений безопасности. Он добавил, что лидеры Польши и Украины активно поддерживают контакты.

"Думаю, это произойдет скоро, но давайте не будем опережать факты. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как обычно анонсируют приезд лидеров иностранных государств, из соображений безопасности".

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Источник:
PAP

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