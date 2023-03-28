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Вернидуб: Моя военная профессия - такелажник. Это важная, но и по-своему тяжелая работа

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В первые месяца войны тренер служил в ВСУ

Вернидуб: Моя военная профессия - такелажник. Это важная, но и по-своему тяжелая работа

tribuna.com/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал, почему пошел служить именно в подразделение артиллерии.

"Пошел туда, куда мне сказали. Это было 27 февраля 2022 года. Одно артиллерийское подразделение уже набрали, после чего шел набор в следующее. Спросили, готов ли пойти артиллеристом. Я ответил, что пойду туда, где я нужен и где могу помочь в борьбе с врагом. Моя военная профессия - такелажник. Оказалось, что это грузчик. А такелажники там надо: поехал вовремя на получение, отгрузил снаряды, загрузил. Это тоже была важная работа, но и также по-своему тяжелая. Могли за одну поездку загрузить 500 ящиков, а это 50 тонн.

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Что касается зарплаты в армии, то это около 30 тысяч. Эти средства я контролирую и отправляю в Благотворительный фонд "Україна в Серці". Если не дай Бог что-то серьезное произойдет дальше и придется идти на фронт защищать Украину, то, поверьте, я первый возьму оружие в руки и пойду. Также в таком случае буду уговаривать игроков "Кривбасса", а у нас почти все украинцы, брать с меня пример и идти на фронт. Скажу, пойдем все, потому что это нужно", - сказал Вернидуб в интервью "Брутальный футбол".

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) война с россией
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Источник:
fckryvbas.com

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