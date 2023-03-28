Вернидуб: Моя военная профессия - такелажник. Это важная, но и по-своему тяжелая работа

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал, почему пошел служить именно в подразделение артиллерии.

"Пошел туда, куда мне сказали. Это было 27 февраля 2022 года. Одно артиллерийское подразделение уже набрали, после чего шел набор в следующее. Спросили, готов ли пойти артиллеристом. Я ответил, что пойду туда, где я нужен и где могу помочь в борьбе с врагом. Моя военная профессия - такелажник. Оказалось, что это грузчик. А такелажники там надо: поехал вовремя на получение, отгрузил снаряды, загрузил. Это тоже была важная работа, но и также по-своему тяжелая. Могли за одну поездку загрузить 500 ящиков, а это 50 тонн.